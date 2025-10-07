Euro 2032, Bari verso l’esclusione: costi di adeguamento troppo elevati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2025

Sembrerebbero ormai ridursi drasticamente le possibilità che il San Nicola di Bari risulti tra gli impianti scelti per ospitare gli europei 2032.

Infatti, come evidenziato dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”, i costi strategici e finanziari per adeguare l’impianto ai requisiti richiesti sarebbero molto elevati. La decisione finale verrà presa dalla UEFA a Ottobre 2026, ma n0nostante l’ambizione del comune il no sembrerebbe ormai ad un passo.

