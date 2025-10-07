Bari, infortunio per Nikolaou: c’è lesione

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2025

Uscito anzi tempo durante il match contro il Padova, in casa Bari si ferma per infortunio l’ex difensore centrale del Palermo Dimitrios Nikolaou. A renderlo noto è il club biancorosso che, tramite una nota sui propri canali ufficiali, ha comunicato gli esiti degli esami strumentali: lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra

Di seguito la nota del club:

“SSC Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata odierna Dimitrios Nikolaou per valutare l’entità del problema che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro il Padova, hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra”.

Bari, infortunio per Nikolaou: c'è lesione

