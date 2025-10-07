Spezia, D’Angelo confermato dopo la sconfitta contro il Palermo
Inizio di campionato veramente da dimenticare in casa Spezia. Dopo la sconfitta contro il Palermo, i bianconeri rimangono fermi a quota 3 punti, occupando l’ultimo posto in classifica. Ovviamente, nei giorni scorsi è finito sul banco degli imputati il mister degli aquilotti Luca D’Angelo.
Nonostante ciò, secondo quanto riportato da “Il Secolo”, la società avrebbe deciso di confermare il tecnico. Dopo la sosta ci si attende però una reazione da parte della squadra, già a partire dal prossimo difficile match contro il Cesena.