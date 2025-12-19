Enrico Varriale, nuovo processo: chiesti sei mesi per lesioni

Nuovi problemi giudiziari per Enrico Varriale. L’ex vicedirettore di Rai Sport, già condannato a dieci mesi di reclusione per le violenze denunciate dall’ex compagna, è ora imputato in un altro procedimento che riguarda presunte aggressioni ai danni di una seconda donna.

Come riporta la Repubblica, la Procura ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere per il reato di lesioni, mentre ha domandato l’assoluzione dall’accusa di stalking. I fatti risalgono al 2021. Secondo la ricostruzione emersa in aula, al termine di una lite Varriale avrebbe colpito la donna con uno schiaffo, provocandone la caduta a terra.

Durante la deposizione, la presunta vittima ha raccontato momenti di forte paura: «Mi ha colpita con uno schiaffo a mano aperta che mi ha fatta cadere. Quando ho cercato di fuggire e lui mi ha chiusa a chiave, ho provato panico: una sensazione di pericolo, soffocamento, tremore». Dichiarazioni riportate dal quotidiano romano.

I legali della parte offesa hanno inoltre sottolineato che un’eventuale sospensione della pena potrebbe essere concessa solo subordinandola all’obbligo di seguire un percorso psicologico, come già disposto in occasione della precedente condanna. Ora si attende la decisione del giudice.