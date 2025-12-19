Palermo, Bardi verso l’addio: inserimento deciso del Mantova
Il futuro di Francesco Bardi sembra sempre più lontano da Palermo. Il portiere classe 1992, reduce da stagioni di alto livello con la Reggiana, non sta trovando continuità con la maglia rosanero e la sua partenza nel mercato di gennaio appare ormai uno scenario concreto.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore si registra un forte inserimento del Mantova, club allenato da Modesto, che sarebbe vicino all’accordo per il trasferimento del portiere. Un’accelerazione significativa, che conferma come Bardi sia considerato in uscita dal Palermo.
Sempre Tuttomercatoweb.com sottolinea come la situazione sia legata principalmente allo scarso impiego dell’estremo difensore, che dopo aver brillato nelle ultime stagioni non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle gerarchie rosanero. Da qui la scelta condivisa di valutare nuove soluzioni già a gennaio.
Il Mantova resta al momento la pista più calda. L’interesse del club lombardo, evidenziato da Tuttomercatoweb.com, potrebbe presto tradursi in una chiusura dell’operazione, con il Palermo pronto a salutare uno dei protagonisti recenti della Serie B.