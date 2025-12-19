Tramoni-Palermo, nessuna trattativa in corso

Nessuna apertura, nessun tavolo apparecchiato, nessuna trattativa avviata. Il nome di Tramoni continua a circolare in orbita Palermo, ma allo stato attuale non esiste alcun movimento concreto. A chiarire la situazione è Sestaporta.news, che fa il punto sul futuro del trequartista nerazzurro e smentisce ogni ipotesi di negoziazione in corso.

Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, Tramoni non è sul mercato e il Pisa non ha ricevuto offerte ufficiali né ha avviato contatti con il Palermo. L’unico elemento reale resta un interesse espresso pubblicamente dai rosanero, già emerso nel mese di giugno e respinto senza esitazioni dalla società nerazzurra. Da allora, la linea del club toscano non è cambiata.

Sempre Sestaporta.news sottolinea come, nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, non ci siano segnali di riapertura né spiragli per un’operazione a breve termine. Il nome di Tramoni è stato accostato al Palermo come tanti altri profili di mercato, ma senza basi concrete, né sviluppi successivi.

L’eventuale scenario di gennaio resta dunque tutto da costruire. Al momento, però, la posizione del Pisa è netta: nessuna trattativa, nessuna offerta, nessun passo avanti. Solo rumors, destinati a restare tali fino a prova contraria, come ribadito da Sestaporta.news.