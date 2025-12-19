Palermo-Padova, già 22.328 presenze al Barbera

Il Barbera comincia a riempirsi. In vista di Palermo-Padova, il dato aggiornato sulle presenze parla chiaro: 22.328 spettatori hanno già assicurato il proprio posto sugli spalti. Un numero significativo, che certifica ancora una volta il legame profondo tra la squadra e la sua gente.

Il conteggio, riferito alle presenze complessive tra abbonati e biglietti già emessi, fotografa un entusiasmo in crescita e un’attesa che va ben oltre il semplice appuntamento di calendario. Palermo-Padova è percepita come una gara chiave e il pubblico rosanero sta rispondendo con la consueta partecipazione massiccia.

Con la vendita destinata a proseguire nei prossimi giorni, il dato è destinato a salire ulteriormente. L’obiettivo è spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto, trasformando il Barbera in un fattore determinante. I numeri, ancora una volta, raccontano una certezza: Palermo c’è, e non solo in campo.