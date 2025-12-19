Monza, idea Cheddira per gennaio: contatti avviati con il Sassuolo

Il Monza si muove sul mercato di gennaio alla ricerca di un attaccante da inserire in rosa e il nome finito sul tavolo della dirigenza è quello di Walid Cheddira. Il club brianzolo valuta con attenzione il profilo del centravanti classe 1998, attualmente al Sassuolo, dove gli spazi si sono drasticamente ridotti dopo l’affermazione di Pinamonti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la trattativa è già partita e sono in corso i primi contatti tra le parti.

Cheddira rappresenta un’opportunità concreta per il Monza, alla ricerca di maggiore peso offensivo nella seconda parte della stagione. In neroverde il margine di utilizzo per l’attaccante marocchino è minimo, situazione che potrebbe favorire un’uscita nel mercato invernale. Come riporta ancora Tuttomercatoweb.com, l’idea del Monza è quella di provare a portarlo in Brianza per rilanciarlo con continuità.

Il percorso di Cheddira racconta di un attaccante che ha già dimostrato di saper incidere. In carriera vanta 76 presenze e 21 gol con la Sangiustese, 75 partite e 28 reti con il Bari, 39 incontri e 9 centri con il Mantova, 39 match e 8 gol con il Frosinone. A questi si aggiungono 23 presenze e una rete con l’Espanyol, 16 gare con l’Arezzo, 12 partite e un gol proprio con il Sassuolo, oltre a due apparizioni con il Lecco e due presenze con il Napoli. Un curriculum ampio, come evidenzia Tuttomercatoweb.com, che testimonia esperienza tra Serie A, B e campionati esteri.

Sul piano internazionale, Cheddira ha inoltre collezionato sei presenze con la Nazionale del Marocco, confermando uno status ormai consolidato anche fuori dai confini italiani. Ora il futuro potrebbe riportarlo al centro del progetto di un club ambizioso come il Monza, pronto a valutare le condizioni dell’operazione nelle prossime settimane. Gennaio è alle porte e la pista Cheddira resta calda.