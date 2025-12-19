Palermo Primavera, Del Grosso vede la svolta: «I ragazzi stanno crescendo»

Dopo un avvio di stagione complicato, il Palermo Primavera comincia a mostrare segnali incoraggianti. Il pareggio per 0-0 contro l’Empoli, capolista e squadra più in forma del girone B di Primavera 2, rappresenta un punto di svolta più per la prestazione che per il risultato. A fare il punto è Cristiano Del Grosso, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MondoPrimavera.com in un’intervista firmata da Rosario Di Stefano, analizzando presente e prospettive del gruppo rosanero.

«È un gruppo nuovo e serve tempo», ha spiegato Del Grosso a Rosario Di Stefano su MondoPrimavera.com, sottolineando come le difficoltà iniziali fossero in parte preventivabili. «I risultati non ci hanno premiato, ma non rispecchiano pienamente quanto meritato. Sono proprio i momenti difficili ad aiutarci a crescere e a formarci».

La gara contro l’Empoli viene letta come una conferma del percorso intrapreso. «È stata una partita di grande carattere contro la squadra più forte del campionato», ha dichiarato ancora Del Grosso nell’intervista a MondoPrimavera.com. «I ragazzi hanno dimostrato di poter stare al livello dei migliori. Da qui vogliamo ripartire: l’aspetto principale sarà non sbagliare l’atteggiamento e dare continuità».

Uno dei nodi principali resta la fase offensiva, con poche reti segnate rispetto al potenziale della rosa. Su questo punto, Del Grosso è stato chiaro parlando con Rosario Di Stefano per MondoPrimavera.com: «Dobbiamo prima pensare a non subire, poi mettere in campo la qualità. Creiamo tanto ma finalizziamo poco, stiamo lavorando molto in allenamento per migliorare sotto porta».

Tra i giovani più osservati c’è Valerio Brutto, talento dalle grandi qualità ma non sempre continuo. Anche qui il tecnico preferisce guardare al collettivo. «Non amo soffermarmi sui singoli», ha spiegato Del Grosso a MondoPrimavera.com. «È il gruppo che può esaltare le qualità di Brutto. È un ragazzo di prospettiva, con margini di miglioramento soprattutto nella fase di non possesso».

Lo sguardo è rivolto al futuro, con un obiettivo chiaro: crescita costante. «Vogliamo chiudere ogni settimana aggiungendo qualcosa in più», ha ribadito Del Grosso nell’intervista concessa a Rosario Di Stefano su MondoPrimavera.com. «L’obiettivo è preparare questi ragazzi al calcio dei grandi, al di là della classifica».

Infine, una riflessione sul progetto del City Football Group e sul settore giovanile. «Il Club punta molto sul vivaio», ha concluso Del Grosso. «Il mio sogno è vedere tanti giovani palermitani affermarsi nelle categorie che contano. Servirà tempo, ma il Palermo può diventare un punto di riferimento nello sviluppo dei giovani»