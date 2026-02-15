Enna-Athletic Club Palermo non si gioca: rinvio ufficiale per campo impraticabile
ENNA – Stop al match tra Enna e SSD Athletic Club Palermo. La gara di Serie D è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco.
Il direttore di gara, dopo il sopralluogo effettuato insieme ai capitani Dadic e Mazzotta, ha constatato che il campo non presentava le condizioni necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’incontro.
Il maltempo delle ultime ore ha reso il terreno pesante e pericoloso, portando alla decisione di non far disputare la partita.
Adesso la palla passa alla Lega Nazionale Dilettanti, che nelle prossime ore ufficializzerà la data del recupero.
Il rinvio arriva in un momento delicato della stagione, con una classifica ancora apertissima e punti pesanti in palio.