Serie B, primi tempi: Frosinone avanti a La Spezia, Juve Stabia in vantaggio a Monza. Palermo a -4 dalla A
Si chiudono i primi tempi della 25ª giornata di Serie B con indicazioni importanti anche in chiave alta classifica.
I risultati all’intervallo
Bari – Südtirol 0-0 (42’)
Monza – Juve Stabia 0-1 (42’)
Spezia – Frosinone 0-1 (43’)
Il dato più rilevante arriva dal “Picco”, dove il Frosinone è avanti 1-0 sul campo dello Spezia. Successo parziale che consente ai ciociari di salire momentaneamente a quota 55 punti live, consolidando la corsa nelle primissime posizioni.
Colpo esterno anche della Juve Stabia, avanti 1-0 a Monza. Un risultato che, se confermato, avrebbe un peso significativo nella lotta playoff e rallenterebbe la corsa dei brianzoli.
Equilibrio invece tra Bari e Südtirol, ancora ferme sullo 0-0.
La classifica aggiornata (live)
Venezia 53
Frosinone 52 (in campo)
Palermo 48
Monza 48 (in campo)
Catanzaro 41
Juve Stabia 41 (in campo)
Modena 40
Cesena 37
Südtirol 31 (in campo)
Carrarese 30
Sampdoria 29
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22 (in campo)
Bari 22 (in campo)
Pescara 15
Il Palermo, forte del successo per 3-0 contro l’Entella, resta terzo a quota 48 punti. Con il Frosinone avanti a La Spezia, i rosanero si trovano al momento a -4 dalla seconda posizione e a -5 dal Venezia capolista.
Molto dipenderà dai secondi tempi, ma la corsa per la promozione diretta resta apertissima.