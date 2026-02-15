Serie B, primi tempi: Frosinone avanti a La Spezia, Juve Stabia in vantaggio a Monza. Palermo a -4 dalla A

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Si chiudono i primi tempi della 25ª giornata di Serie B con indicazioni importanti anche in chiave alta classifica.

I risultati all’intervallo

Bari – Südtirol 0-0 (42’)

Monza – Juve Stabia 0-1 (42’)

Spezia – Frosinone 0-1 (43’)

Il dato più rilevante arriva dal “Picco”, dove il Frosinone è avanti 1-0 sul campo dello Spezia. Successo parziale che consente ai ciociari di salire momentaneamente a quota 55 punti live, consolidando la corsa nelle primissime posizioni.

Colpo esterno anche della Juve Stabia, avanti 1-0 a Monza. Un risultato che, se confermato, avrebbe un peso significativo nella lotta playoff e rallenterebbe la corsa dei brianzoli.

Equilibrio invece tra Bari e Südtirol, ancora ferme sullo 0-0.

La classifica aggiornata (live)

Venezia 53

Frosinone 52 (in campo)

Palermo 48

Monza 48 (in campo)

Catanzaro 41

Juve Stabia 41 (in campo)

Modena 40

Cesena 37

Südtirol 31 (in campo)

Carrarese 30

Sampdoria 29

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22 (in campo)

Bari 22 (in campo)

Pescara 15

Il Palermo, forte del successo per 3-0 contro l’Entella, resta terzo a quota 48 punti. Con il Frosinone avanti a La Spezia, i rosanero si trovano al momento a -4 dalla seconda posizione e a -5 dal Venezia capolista.

Molto dipenderà dai secondi tempi, ma la corsa per la promozione diretta resta apertissima.

