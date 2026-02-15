Serie B, finali: Frosinone e Monza vincono, Südtirol corsaro a Bari. Palermo quarto a -4 dal secondo posto

Si chiudono le gare del pomeriggio di Serie B con risultati pesanti in zona alta classifica.

I risultati finali

Bari – Südtirol 1-2

Monza – Juve Stabia 2-1

Spezia – Frosinone 0-2

Colpo esterno del Südtirol che espugna Bari per 2-1 e sale a quota 33 punti. Vittoria interna del Monza che supera la Juve Stabia 2-1 e si porta a 51 punti. Successo fondamentale anche per il Frosinone, che passa 2-0 a La Spezia e consolida il secondo posto.

La classifica aggiornata

Venezia 53

Frosinone 52

Monza 51

Palermo 48

Catanzaro 41

Modena 40

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Carrarese 30

Sampdoria 29

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

Il Palermo, dopo il 3-0 all’Entella, resta quarto a quota 48 punti, a -4 dal Frosinone secondo e a -5 dalla vetta occupata dal Venezia.

Il programma di oggi

La giornata prosegue con:

Ore 17:15: Empoli – Reggiana

Ore 19:30: Avellino – Pescara

Il prossimo impegno del Palermo

I rosanero torneranno in campo sabato alle 15:00 al Renzo Barbera contro il Südtirol, reduce dal successo esterno a Bari. Una sfida che può incidere ulteriormente sulla corsa ai primi due posti.