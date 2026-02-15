Serie B, finali: Frosinone e Monza vincono, Südtirol corsaro a Bari. Palermo quarto a -4 dal secondo posto
Si chiudono le gare del pomeriggio di Serie B con risultati pesanti in zona alta classifica.
I risultati finali
Bari – Südtirol 1-2
Monza – Juve Stabia 2-1
Spezia – Frosinone 0-2
Colpo esterno del Südtirol che espugna Bari per 2-1 e sale a quota 33 punti. Vittoria interna del Monza che supera la Juve Stabia 2-1 e si porta a 51 punti. Successo fondamentale anche per il Frosinone, che passa 2-0 a La Spezia e consolida il secondo posto.
La classifica aggiornata
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Sampdoria 29
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
Il Palermo, dopo il 3-0 all’Entella, resta quarto a quota 48 punti, a -4 dal Frosinone secondo e a -5 dalla vetta occupata dal Venezia.
Il programma di oggi
La giornata prosegue con:
Ore 17:15: Empoli – Reggiana
Ore 19:30: Avellino – Pescara
Il prossimo impegno del Palermo
I rosanero torneranno in campo sabato alle 15:00 al Renzo Barbera contro il Südtirol, reduce dal successo esterno a Bari. Una sfida che può incidere ulteriormente sulla corsa ai primi due posti.