Serie D Girone I, duello infinito in vetta: Savoia aggancia l’Igea. Nissa a -1 Risultati e classifica

La 24ª giornata del Girone I di Serie D ridisegna la corsa al vertice. Il Savoia passa 3-1 sul campo della Castrumfavara e aggancia l’Igea Virtus in testa alla classifica a quota 46. I siciliani non vanno oltre lo 0-0 a Sambiase e vengono raggiunti dagli oplontini in una vetta che resta cortissima.

Subito dietro spinge la Nissa, vittoriosa 2-0 sulla Vigor Lamezia e ora a una sola lunghezza dalla coppia di testa. Resta in scia anche la Reggina, che impatta 1-1 nel derby dello Stretto contro l’ACR Messina. L’Athletic Palermo, invece, non scende in campo: la gara di Enna è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco e verrà recuperata.

Importante anche il successo del Milazzo, che travolge 4-0 la Vibonese e consolida la propria posizione in zona playoff. Vittoria preziosa per la Gelbison (2-0 al Ragusa), mentre torna al successo il Paternò che supera 3-2 la Sancataldese. A chiudere il quadro, il Gela avanti 1-0 sull’Acireale nella gara delle 15.30 (in corso).

Risultati 24ª giornata

Ore 14.30

Castrumfavara-Savoia 1-3

Enna-Athletic Palermo rinviata

Gelbison-Ragusa 2-0

Milazzo-Vibonese 4-0

Paternò-Sancataldese 3-2

Reggina-ACR Messina 1-1

Ore 15.00

Sambiase-Igea Virtus 0-0

Nissa-Vigor Lamezia 2-0

Ore 15.30

Gela-Acireale 1-0 (in corso)

Classifica Girone I

Igea Virtus 46

Savoia 46

Nissa 45

Athletic Palermo 44*

Reggina 44

Milazzo 38

Gelbison 36

Gela 33

Sambiase 33

Vigor Lamezia 31

Enna 27*

Vibonese 26

ACR Messina 22 (-14)

Ragusa 21

Sancataldese 21

Acireale 20 (-1)

Castrumfavara 20

Paternò 14

* una gara in meno

Prossimo turno – 26ª giornata

Domenica 22 febbraio

Ore 14.30

Acireale-Milazzo

Athletic Palermo-Gela

Igea Virtus-Paternò

Sancataldese-Enna

Savoia-Nissa

Ragusa-Castrumfavara

Vibonese-Gelbison

Vigor Lamezia-Reggina

Ore 15.00

ACR Messina-Sambiase

Il calendario propone subito uno scontro diretto pesantissimo: Savoia-Nissa potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta, mentre l’Igea Virtus attende il Paternò per difendere il primato. La corsa promozione è più aperta che mai.