Serie D Girone I, duello infinito in vetta: Savoia aggancia l’Igea. Nissa a -1 Risultati e classifica
La 24ª giornata del Girone I di Serie D ridisegna la corsa al vertice. Il Savoia passa 3-1 sul campo della Castrumfavara e aggancia l’Igea Virtus in testa alla classifica a quota 46. I siciliani non vanno oltre lo 0-0 a Sambiase e vengono raggiunti dagli oplontini in una vetta che resta cortissima.
Subito dietro spinge la Nissa, vittoriosa 2-0 sulla Vigor Lamezia e ora a una sola lunghezza dalla coppia di testa. Resta in scia anche la Reggina, che impatta 1-1 nel derby dello Stretto contro l’ACR Messina. L’Athletic Palermo, invece, non scende in campo: la gara di Enna è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco e verrà recuperata.
Importante anche il successo del Milazzo, che travolge 4-0 la Vibonese e consolida la propria posizione in zona playoff. Vittoria preziosa per la Gelbison (2-0 al Ragusa), mentre torna al successo il Paternò che supera 3-2 la Sancataldese. A chiudere il quadro, il Gela avanti 1-0 sull’Acireale nella gara delle 15.30 (in corso).
Risultati 24ª giornata
Ore 14.30
Castrumfavara-Savoia 1-3
Enna-Athletic Palermo rinviata
Gelbison-Ragusa 2-0
Milazzo-Vibonese 4-0
Paternò-Sancataldese 3-2
Reggina-ACR Messina 1-1
Ore 15.00
Sambiase-Igea Virtus 0-0
Nissa-Vigor Lamezia 2-0
Ore 15.30
Gela-Acireale 1-0 (in corso)
Classifica Girone I
Igea Virtus 46
Savoia 46
Nissa 45
Athletic Palermo 44*
Reggina 44
Milazzo 38
Gelbison 36
Gela 33
Sambiase 33
Vigor Lamezia 31
Enna 27*
Vibonese 26
ACR Messina 22 (-14)
Ragusa 21
Sancataldese 21
Acireale 20 (-1)
Castrumfavara 20
Paternò 14
* una gara in meno
Prossimo turno – 26ª giornata
Domenica 22 febbraio
Ore 14.30
Acireale-Milazzo
Athletic Palermo-Gela
Igea Virtus-Paternò
Sancataldese-Enna
Savoia-Nissa
Ragusa-Castrumfavara
Vibonese-Gelbison
Vigor Lamezia-Reggina
Ore 15.00
ACR Messina-Sambiase
Il calendario propone subito uno scontro diretto pesantissimo: Savoia-Nissa potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta, mentre l’Igea Virtus attende il Paternò per difendere il primato. La corsa promozione è più aperta che mai.