Palermo, Bereszynski esulta sui social dopo il 3-0 all’Entella: arrivano i commenti di Segre e Palumbo

Il Palermo vola anche sui social. Dopo il netto 3-0 contro l’Entella al “Barbera”, il difensore rosanero Bartosz Bereszynski ha celebrato la settima vittoria consecutiva in casa con un post su Instagram accompagnato da un chiaro messaggio: «Forza Palermo».

Uno scatto di squadra sul terreno di gioco, davanti a uno stadio gremito, a fare da cornice a una serata che ha consolidato il momento d’oro della formazione di Inzaghi. Il successo contro i liguri ha infatti portato i rosanero al tredicesimo risultato utile consecutivo, alimentando le ambizioni di alta classifica.

Sotto il post del difensore non sono mancati i commenti dei compagni. Antonio Palumbo ha scritto con tono affettuoso «Mio fratello picanha», accompagnando il messaggio con un cuore, mentre Jacopo Segre ha risposto con due cuori rossi, segno di un gruppo compatto e unito anche fuori dal campo.

Un clima di entusiasmo che riflette il momento positivo del Palermo, sempre più solido al “Barbera” e sostenuto dall’entusiasmo dei propri tifosi. La festa continua sul campo, ma anche online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bartosz Bereszyński® (@b_bereszynski)