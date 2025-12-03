La Nazione: “Empoli verso il Palermo. Inizio di settimana ai box per Ebuehi e Curto Ignacchiti in gruppo solo per una parte di lavoro”

Come racconta Simone Cioni su La Nazione di Empoli, la settimana degli azzurri è ripartita ieri pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani – Computer Gross Arena, dopo i due giorni di riposo concessi da Alessio Dionisi in seguito alla convincente vittoria sul Bari. Una ripresa utile sia per preparare il delicatissimo confronto di domenica contro il Palermo, sia per monitorare il recupero degli acciaccati.

Oltre a Ebuehi ieri non si è allenato neppure Curto, mentre Ignacchitti ha svolto soltanto una parte della seduta con il gruppo. Lo stato di forma crescente della squadra consente allo staff di non forzare i rientri: tutti saranno valutati giorno dopo giorno. Sono invece pienamente recuperati Ghion, Ceesay e Belardinelli.

In vista del Palermo, non sono attese rivoluzioni. Dionisi sembra intenzionato a confermare l'assetto che sta funzionando così bene. Gli unici dubbi riguardano il reparto offensivo: Pellegri potrebbe candidarsi a una maglia dal 1', insidiando Nasti, mentre Ceesay e Ilie scalpitano per contendere spazio a Saporiti e Shpendi.

Il programma settimanale prevede oggi una doppia seduta (10.30 e 14.30), mentre giovedì e venerdì gli azzurri lavoreranno nel pomeriggio alle 14.30. Rifinitura sabato alle 11, poi il countdown verso la sfida contro i rosanero entrerà nel vivo.