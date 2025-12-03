Monza e Sassuolo valutano uno scambio Caprari–Pierini: la situazione

Monza e Sassuolo potrebbero diventare protagonisti di uno dei primi movimenti di mercato di gennaio. Come riportato da Monza-News.it, i due club stanno infatti valutando uno scambio tra giocatori offensivi finora poco utilizzati: Gianluca Caprari e Nicholas Pierini.

Secondo quanto riferito da Monza-News.it, Caprari — trequartista classe ’93 — ha trovato spazio solo a intermittenza in questa stagione: otto presenze complessive, quattro da titolare, con l’ultima apparizione risalente a inizio ottobre. Numeri che, come evidenziato ancora da Monza-News.it, spingono il giocatore a valutare alternative in vista della seconda parte dell’annata, anche perché il suo contratto scade a giugno.

Situazione simile per Pierini. L’esterno offensivo classe ’98 ha raccolto appena 67 minuti totali in cinque partite con il Sassuolo. Un minutaggio ridottissimo che, come sottolineato da Monza-News.it, potrebbe favorire la volontà di cambiare aria per ritrovare continuità.

Per Pierini si tratterebbe anche di un ritorno sotto la guida di Paolo Bianco, oggi al Monza, che lo aveva allenato nella Primavera del Sassuolo tra il 2015 e il 2017 insieme al tecnico Paolo Mandelli. Il figlio d’arte tornerebbe così in Serie B, dove la scorsa stagione ha messo a referto 10 reti in 31 presenze contribuendo alla promozione del club emiliano.

Uno scambio che, se definito, potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le società e dei due calciatori in cerca di un nuovo slancio.