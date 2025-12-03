Tuttosport: “Si muove il mercato di Serie C”

Come evidenzia Guido Ferraro su Tuttosport, la Serie C continua a essere un campionato ad altissima volatilità tecnica: 15 società hanno già cambiato allenatore dall’inizio della stagione. L’ultimo ribaltone arriva dal Girone C, dove il Latina ha scelto Gennaro Volpe per sostituire l’esonerato Alessandro Bruno. Volpe, ricorda ancora Guido Ferraro sulle pagine di Tuttosport, è stato centrocampista nella Virtus Entella e tecnico del Lecco nella scorsa stagione, tra la 12ª e la 25ª giornata.

Nelle stesse ore, sottolinea nuovamente Guido Ferraro per Tuttosport, la Sambenedettese ha ufficializzato l’uscita del vice Marco Mancinelli: al suo posto entra Dario Di Giannatale, che affiancherà il nuovo tecnico Filippo D’Alesio. Completano lo staff i preparatori Maurizio e Filippo Di Renzo, il preparatore dei portieri Cristian Cicioni e il match analyst Angelo Andrea Pisani.

Capitolo mercato svincolati: due calciatori reduci dal fallimento del Rimini hanno già trovato sistemazione. L’esterno Gianluca Longobardi (22 anni) firma per la Salernitana, mentre il difensore Gabriele Belloli (25 anni) approda al Picerno con un contratto fino al 2028. Restano invece piste calde per Tomas Lepri, seguito da Forlì e Torres. Dettagli riportati ancora una volta da Guido Ferraro su Tuttosport.

Capitolo a parte merita Mario Balotelli, 35 anni. Dopo l’ultima stagione al Genoa, con sei presenze e 56 minuti complessivi, l’attaccante si sta allenando con il Carpenedolo, formazione lombarda di Eccellenza guidata dal marocchino Abderrazzak Jadid. In estate ci aveva provato il Vado, club ambizioso di Serie D, a portarlo per la prima volta nei Dilettanti: un tentativo legato anche alla presenza nel club del fratello di SuperMario, Enock Barwuah.

Al momento, però, Balotelli resta in attesa di una chiamata da un club professionistico: un futuro aperto, un nome che continua a far rumore.