Repubblica: “Trapani, adesso lo scenario è critico”

Secondo quanto riportato da Antonio Trama su Repubblica Palermo, la Procura federale ha chiesto altri 8 punti di penalizzazione per il Trapani, a seguito del deferimento legato ai mancati pagamenti di emolumenti, contributi e utilizzo di conti non autorizzati nelle scadenze del 16 ottobre.

La decisione è stata rinviata all’8 gennaio, ma se la richiesta venisse accolta il Trapani scivolerebbe a 13 punti, ultimo in classifica e con un totale di -16 in stagione.

Una situazione che rischia di aggravare la frattura con la tifoseria, già irritata dopo le recenti dichiarazioni del presidente Antonini sulla scarsa affluenza allo stadio.