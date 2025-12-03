La Nazione: “Empoli verso il Palermo. Dionisi supera Pagliuca”

Come analizza Simone Cioni su La Nazione, con la 14ª giornata andata in archivio Alessio Dionisi ha eguagliato il numero di partite stagionali disputate dal suo predecessore Guido Pagliuca, esonerato dopo la settima giornata. Un punto della situazione, dunque, è oggi possibile: numeri alla mano, la scelta del club appare – per ora – premiata.

Secondo quanto ricostruito da Simone Cioni su La Nazione, Dionisi sorpassa Pagliuca in media punti (1,57 contro 1,28) e nel numero di vittorie (3 contro 2), pur avendo mantenuto identica la casella delle sconfitte. La differenza, apparentemente minima sul piano aritmetico, si traduce però in un impatto molto più profondo sulla qualità complessiva delle prestazioni.

Lo evidenzia ancora Simone Cioni sulle pagine de La Nazione, mostrando come l’Empoli abbia compiuto un salto di qualità soprattutto sul piano della crescita collettiva. Nelle ultime tre gare gli azzurri non solo hanno vinto, ma hanno trasmesso un’identità finalmente chiara: una squadra più sicura, più ordinata, più capace di gestire i momenti della partita.

Le parole del presidente Fabrizio Corsi – riportate da Simone Cioni per La Nazione – confermano la volontà della società: «Dionisi si adatta molto a una squadra giovane come la nostra. Non guardiamo solo al risultato, ma anche alla valorizzazione dei calciatori. Avevo già vinto con lui: è venuto volentieri e noto la sua grande passione per i nostri ragazzi».

La differenza più evidente, tuttavia, riguarda la fase difensiva. Con Pagliuca, l’Empoli aveva incassato 13 reti in 7 partite (media 1,8 a gara); con Dionisi sono appena 5 nello stesso arco temporale, con una media crollata a 0,7 e tre clean sheet consecutivi contro Catanzaro, Avellino e Bari. Un miglioramento netto che La Nazione, attraverso il lavoro analitico di Simone Cioni, definisce il vero spartiacque della nuova gestione.

La sterzata, dunque, è arrivata: l’Empoli è più solido, più equilibrato e con margini di crescita ancora ampi. E ora, con un’identità ritrovata, guarda con fiducia al prosieguo del campionato.