Empoli, Shpendi: «L’obiettivo è quello di tenere la categoria»

Intervistato ai microfoni del “Corriere Fiorentino”, l’attaccante dell’Empoli Stiven Shpendi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo gli obiettivi della sua squadra e dell’ultima partita contro il Sudtirol.

«L’ultima con il Sudtirol è stata una vittoria importantissima, che ci dà tanto morale e dei punti che creano sempre entusiasmo e positività. Il nostro è un gruppo giovane, è vero, ma questo risultato ci deve dare fiducia per le prossime parti», ha dichiarato l’attaccante.

Shpendi parla poi degli obiettivi della squadra: «L’obiettivo primario è quello di tenere la categoria e di provare a vincere quante più partite possibili. Poi, alla fine, vedremo dove saremo arrivati»

E sul suo obiettivo personale non ha dubbi:« In questa stagione ho iniziato bene e sicuramente voglio superare il numero dei gol che ho realizzato nel passato campionato. L’obiettivo è arrivare in doppia cifra»