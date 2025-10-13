Empoli, Shpendi: «L’obiettivo è quello di tenere la categoria»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Intervistato ai microfoni del “Corriere Fiorentino”, l’attaccante dell’Empoli Stiven Shpendi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo gli obiettivi della sua squadra e dell’ultima partita contro il Sudtirol.

«L’ultima con il Sudtirol è stata una vittoria importantissima, che ci dà tanto morale e dei punti che creano sempre entusiasmo e positività. Il nostro è un gruppo giovane, è vero, ma questo risultato ci deve dare fiducia per le prossime parti», ha dichiarato l’attaccante.

Shpendi parla poi degli obiettivi della squadra: «L’obiettivo primario è quello di tenere la categoria e di provare a vincere quante più partite possibili. Poi, alla fine, vedremo dove saremo arrivati»

E sul suo obiettivo personale non ha dubbi:« In questa stagione ho iniziato bene e sicuramente voglio superare il numero dei gol che ho realizzato nel passato campionato. L’obiettivo è arrivare in doppia cifra»

Ultimissime

Avellino, Tutino punta al derby con la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Empoli, Shpendi: «L’obiettivo è quello di tenere la categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Palermo C5, sconfitta per 6-2 contro l’Akragas futsal

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Bari, Moncini: «Stiamo lavorando bene, le prestazioni ci sono state»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Di Marzio: “L’Empoli aspetta la risoluzione tra Dionisi e il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025