Avellino, Tutino punta al derby con la Juve Stabia
Dopo i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto ai box per diverse settimane, corre verso il rientro in campo l’ex attaccante del Palermo Gennaro Tutino, e potrebbe accadere già nel derby contro la Juve Stabia.
Infatti, secondo quanto riportato da “Tuttoavellino.it”, il giocatore nella giornata odierna si è rivisto in campo, svolgendo la prima parte della seduta con i compagni. Difficile capire se riuscirà ad essere convocato per la prossima sfida, ma questo da parte sua è sicuramente un segnale importante verso il ritorno.