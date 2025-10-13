Palermo C5, sconfitta per 6-2 contro l’Akragas futsal

Alla quinta giornata del girone A del campionato di Serie C1, arriva la prima sconfitta per il Palermo C5. Il match, disputato presso il Palazzetto Multifunzionale “La Malfa” di Agrigento, ha visto infatti prevalere l’Akragas, battendo per 6-2 i rosanero. La formazione di mister Rizzo va a segno in entrambe le occasioni con Orlando. Mentre per i padroni di casa da segnalare la tripletta di Toledo e le reti di Granata, Colore e Ruvio.

Primo tempo:

Brutta partenza del Palermo C5, che impatta male la gara. L’Akragas prende il sopravvento nei primi 15 minuti e porta la partita sui suoi binari. I padroni di casa si rendono subito pericolosi e il loro forcing offensivo viene presto premiato con il gol di Granata, che lasciato solo sul secondo palo trova il tap-in vincente. Il Palermo C5 reagisce trovando due occasioni con Musso, ma l’Akragas regge bene l’urto e trova il raddoppio sugli sviluppi di calcio di punizione. I padroni di casa dopo pochi minuti trovano anche il tris firmato Ruvio.

Secondo tempo:

Nella seconda frazione di gioco il Palermo C5 si proietta in avanti nel tentativo di riprendere il match. Gli sforzi dei rosanero vengono premiato, accorciando le distanze grazie al gol di Orlando. L’Akragas però non si fa scalfire e trova altre due reti firmate entrambe da Toledo. I rosanero trovano nuovamente la via del gol con Orlando, ma i padroni di casa chiudono definitivamente il match con la tripletta di Toledo, che porta il match sul 6-2 finale.