Bari, Moncini: «Stiamo lavorando bene, le prestazioni ci sono state»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Intervenuto ai microfoni di TG3 Puglia, l’attaccante del Bari Gabriele Moncini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prestazioni e gli obiettivi della squadra.

«Insieme a Gytkjaer sono uno di quelli più esperti, mi piacerebbe continuare a dare una mano alla squadra. Noi ci siamo rinnovati completamente in estate, c’è bisogno di tempo per amalgamarci», ha dichiarato l’attaccante.

Sulle prestazioni della squadra: «Credo che finora le prestazioni ci siano state, i risultati meno e questo ti leva delle certezze. Noi stiamo lavorando bene e spero che questi 3 punti siano di slancio»

Infine Moncini sul suo obiettivo non ha dubbi: «Spero di portare tanti gol, è questo il mio obiettivo. Mi auguro che insieme a tutta la squadra possiamo arrivare all’obiettivo comune».

