Di Marzio: “L’Empoli aspetta la risoluzione tra Dionisi e il Palermo”

Il ritorno di Alessio Dionisi nella panchina dell’Empoli sembra diventare sempre più concreto, ma bisogna ancora attendere per l’accordo finale.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società toscana avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’allenatore, ma resta ancora da sciogliere il nodo della risoluzione del contratto che lega ancora Dionisi al Palermo.

L’Empoli attende, dunque, che l’allenatore sia definitivamente libero dal vincolo con la squadra rosanero. Ma, al momento, l’accordo tra Dionisi e il Palermo non è ancora stato formalizzato.