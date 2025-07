Dybala nel mirino del Benfica

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe riservare un colpo di scena. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Benfica ha manifestato interesse concreto per l’attaccante argentino, avviando un primo contatto informale con il suo entourage per verificare la disponibilità in vista di una possibile trattativa. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora contatti ufficiali tra la società portoghese e la Roma.

L’ex Palermo, oggi leader tecnico della squadra giallorossa, ha ribadito di recente la volontà di rimanere nella Capitale, così come la dirigenza ha espresso la propria intenzione di trattenerlo. Ma come riferisce Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, dal Portogallo arriva un sondaggio che potrebbe cambiare gli equilibri: il Benfica è pronto a presentare un’offerta, sia per il cartellino che per l’ingaggio del giocatore.

In attesa di sviluppi, la situazione resta congelata: molto dipenderà dalla posizione della Roma e dalla volontà di Dybala stesso. In ogni caso, sarà anche Gian Piero Gasperini, neo allenatore giallorosso, a dover esprimere un parere decisivo sulla possibile cessione della Joya.

Come sottolineato ancora da Alaimo su TMW, è presto per fare previsioni, ma la novità emersa da Lisbona potrebbe innescare un domino importante nel mercato estivo.