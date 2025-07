Addio in casa Bari: il centrocampista Ahmad Benali, ex Palermo, lascia il club biancorosso per trasferirsi a titolo definitivo alla Virtus Entella. Classe 1992, Benali riparte dal club ligure dopo due stagioni in Puglia. Il regista libico, che ha vestito la maglia del Palermo nel 2015, torna in Serie B per una nuova avventura con i biancocelesti.

