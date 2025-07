Corriere dello Sport: “Due ex Palermo per il Foggia di Canonico”

Il Foggia riparte da Delio Rossi. Dopo la salvezza acciuffata sul filo di lana, il club rossonero ha trovato l’accordo con il tecnico romagnolo, che torna in Serie C «solo per amore della sua ex squadra e della sua città d’adozione». Lo rivela Walter Carbone sul Corriere dello Sport, sottolineando come l’annuncio, ancora non ufficiale, sia arrivato in maniera informale tramite un selfie diffuso sui social che ritrae Rossi insieme al patron Canonico sul litorale barese.

Contattato dal Corriere dello Sport, Delio Rossi non ha smentito: «Ho dato la mia disponibilità, sarò l’allenatore del Foggia per la prossima stagione. Ne avevamo già parlato 4-5 giorni fa, oggi (ieri, ndr) ho sciolto la riserva». Per ora si parla di un accordo di massima, ma – come riporta ancora Walter Carbone sul Corriere dello Sport – nelle prossime settimane si getteranno le basi per un progetto solido e strutturato. Il tecnico, che due anni fa aveva lasciato il Foggia dopo la delusione della finale playoff persa il 18 giugno 2023, è motivatissimo: «Il presidente mi ha offerto qualsiasi ruolo, ma io sono un allenatore e voglio stare in campo. Parlerò solo dopo il 20 luglio, quando metterò la tuta del Foggia», ha precisato.

La società, prosegue Walter Carbone sul Corriere dello Sport, dovrà ora correre: in rosa ci sono solo 9 giocatori sotto contratto. In settimana è atteso l’annuncio del nuovo direttore sportivo: si tratta con Alessandro Pizzoli, ex osservatore di Spal e Palermo. A quel punto potrà iniziare il mercato, seguendo le indicazioni del tecnico e del diesse.

Tra i tifosi, la notizia ha scatenato reazioni contrastanti. Se da un lato c’è entusiasmo per il ritorno di Rossi, dall’altro permangono i dubbi sulla gestione del patron Canonico, che solo il 31 marzo scorso aveva annunciato le proprie dimissioni e la volontà di cedere il club. Ora prova a giocarsi il jolly Delio Rossi per riconquistare la fiducia della piazza. Tutto dipenderà dai risultati.