Corriere dello Sport: “Palermo idea Barba. E c’è Peda”

Tra oggi e domani, al termine delle visite mediche, il Palermo ufficializzerà il primo acquisto della nuova stagione: si tratta di Tommaso Augello, esterno sinistro trentenne reduce dall’esperienza al Cagliari, dove ha concluso il suo contratto senza rinnovarlo. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Augello ha alle spalle sei stagioni consecutive in Serie A – quattro alla Sampdoria e due in Sardegna – e ha scelto di sposare il progetto rosanero firmando un contratto biennale. Sarà a disposizione di Inzaghi sin dai primi giorni del ritiro di Chatillon/St. Vincent e si giocherà il posto sulla corsia mancina con Lund, confermato in rosa.

Il nuovo acquisto è il primo tassello di un mercato che, secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non prevede una rivoluzione ma alcuni ritocchi mirati per colmare le lacune evidenziate nell’ultima stagione. Il direttore sportivo Carlo Osti puntava a chiudere in anticipo altre operazioni, ma le trattative per Palumbo ed Elia hanno incontrato degli intoppi. Tuttavia, entrambe restano ancora aperte. In particolare, l’esterno Elia – già visto a Palermo nel 2022 prima del grave infortunio – ha manifestato il desiderio di tornare, un fattore che gioca a favore del club siciliano. Al momento, però, è bloccato da un contenzioso tra il suo procuratore e lo Spezia.

Come sottolineato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha bisogno di almeno due rinforzi a centrocampo per affiancare i confermati Blin, Gomes, Segre e Ranocchia, sui quali Inzaghi intende costruire il proprio assetto tattico.

Sul fronte difensivo, l’obiettivo è completare il reparto prima della partenza per il ritiro. Chi non rientra nel progetto resterà ad allenarsi a Torretta. A destra, i profili valutati sono quelli di Marcandalli, Giorgini (entrambi under) e Cistana. A sinistra, accanto all’idea iniziale di un giovane da affiancare a Ceccaroni, prende quota l’ipotesi Federico Barba, classe 1993, svincolatosi dal Sion e già allenato da Inzaghi ai tempi del Benevento.

In ritiro ci sarà anche Patryk Peda, 23 anni, difensore polacco che può coprire più ruoli e che è seguito dalla Juve Stabia. Il giocatore, scrive sempre il Corriere dello Sport, riceverà maggiore attenzione e minutaggio da parte del nuovo tecnico.