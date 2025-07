Corriere dello Sport: “Il Venezia ha preso anche Korac dopo Adorante. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Proseguono senza sosta i sondaggi del direttore sportivo Ciro Polito per consegnare a mister Aquilani una rosa all’altezza delle ambizioni del Catanzaro. Come riportano Massimo Boccucci, Paolo Renzetti e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è mescolare l’esperienza alla freschezza degli under. In quest’ottica è considerato molto probabile l’arrivo di Gianluca Di Chiara, trentunenne svincolato dopo l’ultima stagione al Frosinone. Con 221 presenze in Serie B, l’ex giallorosso rappresenterebbe un rinforzo affidabile per una difesa che saluterà Federico Bonini, destinato alla Cremonese in Serie A.

Sempre in difesa, piace Ervin Bashi (19), centrale della Pro Patria con 33 presenze all’attivo. A centrocampo, occhi puntati su Fabio Rispoli (18), di proprietà del Como ma reduce da una stagione da titolare alla Virtus Verona (35 presenze e 4 gol). Per il mediano Giovanni Corradini (22), rientrato allo Spezia dopo il prestito alla Ternana, si profila un duello di mercato tra Catanzaro e Juve Stabia.

Slitta intanto la presentazione del nuovo allenatore Vincenzo Vivarini. Come spiegano Boccucci, Renzetti e Talarico sul Corriere dello Sport, la conferenza inizialmente prevista per oggi si terrà a metà settimana all’Hotel Ekk, tra mercoledì e giovedì. Sul fronte mercato, è sfumato l’ingaggio di Kees de Boer (25), accasatosi alla Salernitana. Il Pescara ha virato su Andrea Ghion (25), vecchio obiettivo già seguito in passato. In arrivo anche Simone Tronchin (22) dal Cittadella, mentre resta vivo l’interesse per Andrea Papetti (23) e Niccolò Corrado (24), entrambi svincolati dal Brescia. In attacco piace Luca Pandolfi (27), di proprietà del Cittadella, e per rinforzare il centrocampo si monitora Gennaro Acampora (31), in uscita dal Benevento.

Come aggiungono sempre Boccucci, Renzetti e Talarico sul Corriere dello Sport, il Cesena si appresta a ufficializzare Matteo Guidi (23), ex Pontedera, e Dimitri Bisoli (31), svincolato dal Brescia. In stand-by la trattativa per il portiere Demba Thiam (27) della Juve Stabia, insidiata dal Monza. In uscita Jonathan Klinsmann (28), seguito da Parma, Cremonese e una squadra francese, e Simone Bastoni (28), osservato da Avellino e Modena.

La Reggiana, invece, ha virtualmente chiuso per Andrea Bozzolan (21), dal Milan Futuro, e Massimo Bertagnoli (26), ex Brescia. Sono in corso le trattative per Filippo Missori (21) dal Sassuolo e Giacomo Satalino (26), portiere, mentre resta incerta la pista Mattia Sandri (24), mediano anch’egli del Milan Futuro.

Sul fronte estero, il Venezia ha acquistato Seid Korac (23), difensore lussemburghese del Vojvodina, per una cifra vicina al milione e mezzo di euro. In attacco, chiusa l’operazione Adorante (25), si guarda ad Andrea Oliveri (22) dell’Atalanta, anche lui nel mirino dello Spezia. Il Sudtirol, infine, ha prenotato Filipe Bordon (20), difensore della Lazio: arriverà in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.