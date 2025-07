Corriere dello Sport: “Empoli, via Gyasi e Grassi: Palermo e Venezia in pole”

Come già nell’aria da tempo, l’Empoli si prepara a salutare altri due protagonisti delle ultime salvezze in Serie A. Sul piede di partenza ci sono infatti Emmanuel Gyasi (31) e Alberto Grassi (30). L’esterno italo-ghanese piace sempre di più al Palermo, mentre il centrocampista, originario di Lumezzane, potrebbe ripartire dalla Serie B con il Venezia.

Nel frattempo, la dirigenza azzurra – con il direttore sportivo Roberto Gemmi e il nuovo tecnico Guido Pagliuca – continua a muoversi attivamente sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, è in corso una doppia trattativa con la Juve Stabia per portare in Toscana il difensore Marco Bellich (26) e il centrocampista Nicola Mosti (27), entrambi considerati funzionali al nuovo progetto tecnico.

Prosegue anche il dialogo con il Torino per il rinnovo del prestito di Pietro Pellegri (24), che sta recuperando rapidamente dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subito lo scorso dicembre.

Intanto, è stato definito l’arrivo dal Nizza di Rares Ilie (22), reduce da una buona stagione al Catanzaro. Un innesto giovane e di qualità per rinforzare la trequarti, già ufficializzato dagli azzurri. Anche in questo caso, la notizia è riportata sulle colonne del Corriere dello Sport.