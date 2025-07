Corriere dello Sport: “Casting attaccanti per Atalanta e Roma. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Francesco Farioli (36) è stato ufficializzato ieri come nuovo allenatore del Porto. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tecnico italiano ha firmato un contratto biennale con una clausola da 15 milioni di euro, fortemente voluta dal presidente André Villas-Boas (47). Sarà proprio il numero uno del club lusitano ad affiancare oggi Farioli nella conferenza stampa di presentazione, che sancisce l’inizio ufficiale della sua avventura al posto di Martin Anselmi (39).

Intanto, sono ore caldissime anche per Alexis Sanchez (36). L’attaccante dell’Udinese è finito nel mirino del Fenerbahçe di José Mourinho (62), pronto a riabbracciare il cileno dopo l’esperienza comune al Manchester United. L’offerta sul tavolo è di un anno, con opzione per una seconda stagione.

Come sottolinea ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il mercato attaccanti è in fermento: l’Atalanta, in attesa di novità su Mateo Retegui (26) sempre nel mirino dell’Al-Qadsiah, valuta Rodrigo Muniz (24) del Fulham ed Evan Ferguson (20) del Brighton, nome che è stato proposto anche alla Roma. Tra gli italiani resta nel mirino Giacomo Raspadori (25), che il Napoli valuta circa 30 milioni.

Settimana chiave anche per l’affare Alvaro Morata (32). L’attaccante spagnolo è sempre più vicino al Como: gli intermediari stanno trattando l’interruzione del prestito con Milan e Galatasaray. Una volta risolta questa fase, l’ex Juve potrà firmare con i lariani per circa 10 milioni di euro. Entro mercoledì è attesa anche la risposta di Malick Thiaw (23) alla proposta del Como targato Fabregas (38), mentre per il difensore si registrano anche offerte dalla Premier League.

Il Torino, evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, lavora per rinforzare l’organico a disposizione di Marco Baroni (61). Proseguono i contatti per Cyril Ngonge (25) del Napoli, già allenato a Verona dallo stesso Baroni. Oggi sono in programma le visite mediche per Ardian Ismajili (28), ex Empoli, pronto a firmare un contratto triennale con opzione. Seguito anche Gaetano Oristanio (22), nome già sul taccuino del Sassuolo.

Capitolo uscite: Adrien Tameze (31) resta un obiettivo concreto per la Cremonese. Il club grigiorosso, attivissimo sul mercato, sogna Antonio Sanabria (29) per l’attacco. In difesa, invece, si valuta il profilo di Liberato Cacace (24), seguito anche da Cagliari, Pisa, Anderlecht e club turchi.

Infine, è arrivata una smentita su una voce di mercato: Patrick Vieira, tecnico del Genoa, non avrebbe mai bocciato l’eventuale ingaggio di Jamie Vardy (38). Dunque, nessun veto all’arrivo dell’attaccante inglese. Intanto, il Leeds ha contattato il Torino per il portiere Vanja Milinkovic-Savic (28), altra possibile uscita in casa granata.