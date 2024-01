Dove arriverà il Palermo nella serie B attuale?

L’avvento del City Football Group ha rappresentato un grande serbatoio di speranze per i tifosi del Palermo, che dall’estate 2022 sognano di affermarsi nuovamente fra le protagoniste del calcio italiano. Il primo passo da compiere, però, è sicuramente la promozione in Serie A, dopo la risalita compiuta fin dalla Serie D a partire dalla stagione 2019-20.

L’inizio di stagione della squadra di Eugenio Corini è stato straordinario: i rosanero davano numerosi segnali tipici delle grandi squadre. La capacità di vincere anche partite sofferte, di strappare i tre punti subendo pochi gol e anche con il minimo scarto. Basta, d’altronde, rileggere i risultati delle prime 5 giornate di campionato, quando il Palermo era a 13 punti con 8 gol fatti e soltanto uno subito, ad opera della Reggiana in trasferta. L’inopinata sconfitta casalinga contro un Cosenza partito molto bene non sembrava aver scalfito gli uomini di Corini, capaci di infilare poi altre tre vittorie consecutive, anche su campi difficili come Venezia, oltre che su Sudtirol e Modena, trascinati dalla vena realizzativa del capitano e bomber Brunori.

La svolta in negativo, tuttavia, è avvenuta dopo la sosta di ottobre, quando il Palermo ha cominciato ad infilare numeri horror e paradossalmente a incrinare tutte le certezze messe in mostra precedentemente, incassando molti gol e segnandone pochi, allontanandosi dalla promozione diretta pur non perdendola di vista. I rosanero, infatti, rimangono attualmente in zona playoff e non lontani dal secondo posto (il primo, occupato del Parma, pare irraggiungibile).

In Serie B, infatti, tutto è possibile: bastano pochi risultati negativi per uscire dalle prime otto, così come ne bastano altrettanto pochi di buoni per avvicinarsi ai sogni. Il Palermo sfiorerà ancora i playoff come l’anno scorso, raggiungerà la promozione diretta oppure si qualificherà per i playoff? E in questo caso, sappiamo bene che il piazzamento è in grado di fare tutta la differenza del mondo: dove finirà il Palermo? Puoi fare il tuo pronostico scegliendo il miglior sito di scommesse

Difficile, in effetti, esprimersi in merito. Di certo, i rosanero dovranno sistemare le lacune difensive emerse, ma possono contare anche su alcuni aspetti confortanti, come la capacità di segnare tanti gol e la ritrovata efficacia casalinga: al Barbera ha centrato tre vittorie nelle ultime tre gare. Per sognare la promozione diretta, però, è necessario migliorare il proprio rendimento esterno: ricominciare a vincere in trasferta con regolarità sarebbe un segnale tipico delle grandi squadre e significherebbe ricominciare ad accarezzare le ambizioni di inizio stagione, quando a molti il Palermo sembrava capace del salto diretto.

Certo, la lotta sarà ardua, ma ciò che conta per i rosanero è giocarsi concretamente la possibilità di essere promossi in Serie A. Siamo sicuri che, anche in caso di playoff, il Barbera sarebbe letteralmente quella bolgia che abbiamo conosciuto nelle notti magiche contro le varie Inter, Milan e Juventus. Perché è proprio quell’aria lì che oggi tutti i palermitani vogliono ritornare a respirare, quella che li ha portati anche a farsi valere in Europa e a rappresentare l’Italia.