Il Gazzettino: “Colpo Mirabelli, porta Valente a Padova. Oggi il primo allenamento”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sul Padova e il colpo Valente messo a segno da Mirabelli.

Preso l’attaccante Nicola Valente (contratto di due anni e mezzo), ceduti in prestito i difensori Granata alla Virtus Entella e Calabrese al Gubbio. Padova protagonista ieri sul mercato che a questo punto non dovrebbe registrare ulteriori novità anche se il gong è fissato per domani alle 21. È di Valente l’ultimo posto libero nella lista dei ventiquattro giocatori a disposizione di Torrente: il neo acquisto effettuerà oggi il primo allenamento alla Guizza.

Un innesto di spessore per la categoria con la situazione che si è sbloccata ieri. Già lunedì l’affare sembrava destinato ad andare in porto ma il Palermo aveva imposto l’altolà non avendo più la sicurezza di arrivare a Verde dello Spezia protagonista nell’ultimo turno di serie B con una doppietta che ha contribuito alla prima vittoria del nuovo anno dei liguri con il Pisa. Doppietta che ha stoppato il suo trasferimento ai siciliani e che con effetto domino ha bloccato la partenza di Valente in direzione biancoscudata.

Stop interrotto appunto ieri con il giocatore libero di sposare il Padova andando a rafforzare il reparto avanzato che annovera Bortolussi e Zamparo come prime punte, Liguori, Palombi e Tordini come spalla. Considerato il 3-5-2 il neo acquisto avrebbe caratteristiche simili agli ultimi tre, fermo restando che Torrente sta lavorando anche sul 3-4-2-1 che al momento non è ancora stato assimilato, ma con Valente la metamorfosi potrebbe avvenire prima. Trentadue anni, originario di Zevio (Verona), in questa stagione ha sfornato tre assist (Reggiana, Brescia e Catanzaro) pur giocando poco ma complessivamente con il Palermo vanta 119 presenze con 17 e 24 assist. Tra le sue ex squadre la Carrarese con 12 reti e 11 assist e il Legnago con 63 presenze e 15 gol. Valente è il quinto innesto di questa sessione di mercato dopo Tordini, Zamparo, Crisetig e Faedo