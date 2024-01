Tuttosport: “Colpo Padova! Oggi è il giorno di Comi al Crotone. Le trattative di C”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Dopo una lunga trattativa oggi potrebbe essere il giorno del passaggio al Crotone dell’attaccante Gianmario Comi dalla Pro Vercelli, con il trequartista cileno Luis Zamora Rojas che fa il percorso inverso. Pro Vercelli che cede il difensore Filippo Fiumanò all’Alessandria, dove arriva in prestito dal Sassuolo il difensore Luigi Samele, era al Taranto.

Il ds dei grigi Giorgio Danna effettua lo scambio di esterni offensivi col Sestri Levante: ai liguri l’italo-statunitense Claudio Alexander Vaughin per Tommaso Busatto ex Vicenza; Alessandria che cede il difensore Luca Ercolani e l’attaccante gambiano Khalifa Manneh al Foggia, che ottiene in prestito dalla Cremonese il centrocampista Joshua Tenkorang che era al Lecco. Colpo Padova con l’attaccante Nicola Valente (32) dal Palermo.

All’Entella in prestito dal Modena il centrocampista Romeo Giovannini; liguri danno l’attaccante Alessandro Faggioli all’Arzignano del ds Mattia Serafini che riporta in Italia l’ex capitano della Primavera del Milan il centrocampista Youns Gabriele El Hilali dagli olandesi del Cambuur. Il portiere Joan Guadagno dal Fiorenzuola rientra dal prestito al Pisa che lo gira al Latina, che dai piacentini può avere il difensore Riccardo Oddi, nel mirino anche della Vis Pesaro.

Fermana: la punta Dennis Curatolo torna all’Inter per fine prestito, e va alla Pro Patria, dove firma fino al 2025 l’esterno sinistro Christophe Renault ex giovanili Atalanta, in C con Olbia e Alessandria. Alla Virtus Francavilla l’interno Mohamed Laaribi dal Potenza. Rescindono: i centrocampisti Fabio Scarsella col Vicenza (interessa al Monterosi); Luciano Pisapia col Potenza; gli attaccanti Mattia Montini con la Fermana, l’albanese Dardan Vuthaj col Crotone. Pescara vicino all’esterno offensivo Andrea Capone che ha rescisso con i croati del Varadzin.