Tuttosport: “Stroppa rinuncia a Caso? Luperini verso Ascoli. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La Cremonese oggi ufficializzerà la cessione del terzino Valeri al Frosinone e quella del centrocampista Nardi (era alla Reggiana) al Benevento, ma sta cercando anche di dare nuova qualità a Stroppa: l’infortunio al ginocchio di Collocolo (ne avrà per due mesi) porta alla ricerca di un centrocampista e nel caso Stroppa vorrebbe giocatori che ha già avuto (Machin e Valoti del Monza, il secondo è in prestito al Pisa, Benali del Bari). In difesa l’obiettivo numero uno è Ferrari del Sassuolo, ma bisogna superare la concorrenza della serie A (Cagliari) mentre la pista che porta all’attaccante esterno Caso si è raffreddata e rischia di saltare definitivamente se prima non ci sarà la cessione di Okereke ai turchi dell’Hatayspor o alla Sampdoria. I blucerchiati, che ieri hanno accolto Piccini, pensano anche a Pellegrino del Milan come last minute per la difesa.

Verre vuole restare in blucerchiato e ha rifiutato proprio l’Hatayspor. L’Ascoli riporta in Italia l’ex centrocampista del Napoli Zedadka, che era finito nel campionato lussemburghese: oggi arriva in città. I marchigiani cercano adesso una mezzala: Luperini (Ternana) e Karic (Benevento) i nomi in ballo. Feralpisalò e Lecco contano di definire oggi lo scambio a titolo definitivo di attaccanti esterni Giudici-Parigini. I bresciani, dopo aver accolto ieri Manzari dal Sassuolo (era ad Ascoli) con l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, valutano l’uscita di La Mantia, ma solo se viene trovato un altro centravanti con quelle caratteristiche.

Piazza in subbuglio anche a Brescia, anche se per ora non sui livelli di La Spezia, dove Cellino non vuole rinforzare la squadra, che avrebbe estremo bisogno quantomeno di un difensore e ha il trio Cistana-Van de Looi-Huard in scadenza di contratto senza possibilità di rinnovo. Tra le ufficialità di giornata, il Como ha annunciato l’attaccante Fumagalli (Giana Erminio), che ha firmato fino al giugno 2027. I lariani danno alla Reggiana l’esterno spagnolo Blanco, ormai chiuso dall’arrivo di Strefezza. L’ex Lecce si è presentato così: «Questo trasferimento arriva al momento giusto della mia carriera, sarò per sempre grato alla mia ex squadra, ma adesso voglio aiutare la nuova ad andare subito in serie A». Alla Ternana arriva in prestito dalla Fiorentina il difensore Dalle Mura. Il Bari cerca qualità e ha chiesto alla Spal il trequartista Maistro.