Tuttosport: “Palermo ci riprova. Proposto lo scambio Vasic-Antonucci allo Spezia”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla trattativa del Palermo con lo Spezia pe provare lo scambio Vasic-Antonucci.

A La Spezia non sono certo bastati gli arrivi del difensore argentino svincolato Tanco (ex Banfield) e dei centrocampisti Nagy (prestito con diritto di riscatto) e Jureskin (definitivo), due acquisti fortemente voluti da D’Angelo che li ha avuti a Pisa, per placare la contestazione dei tifosi: la città ieri è stata tappezzata di striscioni contro il direttore sportivo Macia, perfino fuori dalla Cattedrale. A memoria non si ricorda una protesta di quel tipo in una piazza che teme ora il doppio salto all’indietro in sole due stagioni.

Il Palermo, tra l’altro, ha chiesto l’attaccante Antonucci (acquistato in estate per 2 milioni di euro dal Cittadella) e in cambio propone il centrocampista Vasic più conguaglio, nel frattempo i giovani Pedicillo e Lari sono stati girati in prestito con diritto al Malaga. Resta Verde, che allunga il contratto fino al 2026.