Gazzetta dello Sport: “Palermo, scende in campo Diakitè”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle scelte di Corini in vista del Bari.

Salim Diakité, come ha confermato egli stesso nel corso della presentazione di ieri, può essere impiegato sia da centrale difensivo sia da terzino. Un giocatore versatile che assicura copertura e che all’occorrenza, appunto, può offrire anche tanta spinta.

Con lui e con Filippo Ranocchia, altro prezioso rinforzo rosanero in questa sessione invernale del mercato, si aprono dunque più soluzioni anche in fase offensiva. Per il tecnico Eugenio Corini un ulteriore ventaglio di scelte.