Gazzetta dello Sport: “Senza Benali quale play? Da Maita a Bellomo e Lulic. C’è un rebus verso Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Bari in vista del Palermo.

Era un rincalzo, sia pur di lusso. Invece è diventato un titolare inamovibile davanti alla difesa. Ma salterà Palermo, per cumulo di ammonizioni e turno di squalifica. In casa Bari la sostituzione di Ahmad Benali è un grosso problema. Perché l’esperto centrocampista è tra i più in forma del momento. È riuscito a inventarsi prezioso play, non facendo rimpiangere l’infortunato Maiello. Perché altri play di ruolo non ce ne sono, a meno che Marino non decida di lanciare nella mischia il giovane Astrologo. Ma il ragazzo sarebbe molto vicino al Potenza (c’è anche l’interessamento di Pro Vercelli e Gubbio). Vediamo quali sono le possibili alternative.

Il siciliano Quando torna nella sua terra, il messinese Maita è sempre carico di motivazioni. C’è che, dopo aver rinnovato il contratto, non ha reso secondo le aspettative dei più. Difficile capire le ragioni della sua involuzione. Fatto sta che era finito fuori, ma ha avuto la forza di recuperare terreno. Fino alla marcia indietro degli ultimi 90’ con la Reggiana (se ne sono salvati pochi). Che succederà venerdì sera? Prima dell’arrivo a Bari di Maiello, era stato proprio il siciliano a cimentarsi (benino) da play. Maita conosce ruolo e movimenti. Ma è pur vero che, qualora lo spostasse dal centro-destra, Marino sarebbe costretto a cambiare due pedine del trio di centrocampo. Se la sentirà?