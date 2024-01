Gazzetta dello Sport: “Mercato di B, finale a tutto gol. Assalto a Caso. Le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B con un pezzo a firma Nicola Binda.

Il sale è nella coda, come sempre. Con gli attaccanti al centro delle trattative di questi ultimi giorni di mercato, per un tourbillon di nomi che si placherà solo domani alle 20: quante caselle alla fine saranno davvero sistemate?

I nomi Il colpo grosso lo vorrebbe piazzare la Cremonese, che nell’ambito della cessione di Valeri al Frosinone (per 6 mesi, poi andrà alla Lazio) ha l’accordo per avere Caso: il funambolo però continua a puntare i piedi per cercare di restare in Serie A, quindi sarà una decisione in extremis, sempre che si riesca a far cambiare idea a Caso. La Cremonese – che sta cedendo Okereke in Turchia – comunque ha il piano B pronto, ossia Pettinari di una Reggiana che ha ufficializzato Blanco (Como), cerca un difensore (Bettella del Monza) e ha piazzato lo scatto decisivo per Moro: accordo con il giocatore, accordo con il Sassuolo (proprietario del cartellino), ma non ancora con lo Spezia, che lo libererà solo quando avrà un sostituto. Ma chi? E’ saltato Weissman del Granada, è stato fatto un tentativo per Pittarello del Cittadella ma senza successo. Troverà un’altra soluzione? Dallo Spezia può uscire anche Antonucci: saltato Verde, al Palermo potrebbe andare lui come trequartista. Anche il Catanzaro, a questo punto sorpassato per Moro, ha bisogno di un’alternativa, che potrebbe essere Di Serio dall’Atalanta U23. Un attaccante l’ha trovato il Lecco: preso Parigini dalla Feralpisalò (dove per la difesa è in arrivo Ierardi dal Vicenza), dove in cambio va l’ex capitano Giudici che segue così Manzari, appena approdato alla matricola bresciana dall’Ascoli dopo essere rientrato al Sassuolo. Il solito Como infine ha invece ufficializzato Fumagalli dalla Giana, per la serie: si possono scovare i giocatori promettenti in ogni angolo del mondo, ma anche sotto casa.