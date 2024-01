Gazzetta dello Sport: “Verde, al cuor e al…gol, non si comanda. Resta allo Spezia”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Daniele Verde e il no al Palermo.

Daniele Verde resta allo Spezia. Niente turchi del Fatih Karagumruk e nemmeno Palermo, come sembrava ormai concretizzato prima della sfida col Pisa di sabato scorso.

Quelle due reti in Toscana, decisive nell’1-3, hanno cambiato le carte in tavola. E per i siciliani, che sul piatto avevano messo pure Vasic, non c’è stata possibilità di abbattere il muro. Ma con il Palermo può restare aperto il canale perché Antonucci potrebbe spostarsi in Sicilia al posto di Verde.

Al capocannoniere degli spezzini, con 4 sigilli, inoltre, prolungamento di due anni del contratto – in scadenza nel 2025 – un aumento economico con cifre diverse in caso di eventuale salto in Serie A e una clausola rescissoria, in grado di liberarlo, se necessario, già da luglio.