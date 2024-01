È ufficiale, la società l’ha messo in vendita | Qui Palermo: pronta l’offerta per un top player

Il club rosanero adesso può fare un colpo davvero grosso, che può dare un grande vantaggio alla squadra di Eugenio Corini per la corsa alla promozione in Serie A.

Dopo il punto ottenuto in casa del Catanzaro nel corso della scorsa giornata di Serie B, il Palermo vuole tornare a fare bottino pieno nella prossima gara, dove sfiderà il Bari al Renzo Barbera.

Un avversario duro, da non sottovalutare, che nonostante non stia disputando una grandissima stagione ha comunque una rosa di grande valore e la volontà di provare a rialzarsi e fare un tentativo quantomeno per raggiungere i playoff.

Nel frattempo però, prima di scendere nuovamente in campo venerdì sera, il club siculo può gioire per una grande notizia di mercato. Un top player infatti sta per arrivare in città dopo essere stato messo in vendita dalla sua squadra attuale.

Il grande obiettivo dei rosanero

Domenica pomeriggio si è giocata allo stadio Bentegodi la sfida valevole per il 22esimo turno di Serie A tra Hellas Verona e Frosinone. Al termine del match, che si è concluso con il risultato di 1-1, il tecnico dei ciociari Eusebio Di Francesco ha risposto alla domanda sul perché Giuseppe Caso non era presente tra i convocati, lasciando tutti senza parole.

‘‘Caso non era in distinta perché la società ha scelto di metterlo sul mercato”. Queste le parole del tecnico, che ha quindi annunciato la partenza nelle prossime ore dell’attaccante esterno. Il classe 1998 infatti ha trovato ben poco spazio fino a questo momento, a causa della presenza in rosa di altri calciatori nel suo reparto che stanno giocando alla grande. Di conseguenza le voci sul futuro del 25enne hanno cominciato ad esplodere, e tra queste c’è anche quella riguardante un suo approdo in Sicilia.

Colpo da promozione per Corini

Al momento i rumors di mercato stanno indicando due club di serie cadetta come principali favorite per accaparrarsi le prestazioni dell’ala sinistra. Una è la Cremonese, che si trova al secondo posto in classifica e con la volontà di rafforzarsi ulteriormente per tentare l’assalto alla vetta ma soprattutto per ottenere la promozione.

L’altra squadra interessata è proprio come detto il Palermo. Eugenio Corini è in cerca di un’ala che possa rinvigorire il suo attacco, e nel caso in cui saltasse la trattativa per arrivare a Daniele Verde dello Spezia, la società rosanero virerebbe dritta su Caso per continuare a sognare il ritorno nel massimo campionato italiano.