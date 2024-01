Palermo, Di Francesco e Brunori. Le facce della stessa medaglia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attacco del Palermo.

Tre gol e un assist in 17 partite fin qui giocate, con una media del 75% di titolarità in tutte le partite con la maglia del Palermo. Sono questi i numeri di Federico Di Francesco da quando ha firmato con la squadra rosanero. Arrivato in Sicilia come uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti, Di Francesco fin qui si è reso protagonista di un campionato non del tutto esaltante, pieno di alti e bassi che non hanno permesso al ragazzo di entrare appieno nel cuore del tifo rosanero.

Eppure, il suo approccio non era stato affatto male. Entrato dalla panchina in occasione di Palermo-Ferapisalò al suo esordio con la nuova maglia, Di Francesco era anche riuscito ad andare a segno per la rete del definitivo 3-0 sugli avversari, festeggiando nel migliore dei modi il suo battesimo con la piazza rosa.

Brunori, che contro il Bari tornerà al centro dell’attacco prendendo il posto di Soleri, titolare contro il Catanzaro. Quella di venerdì scorso è stata la prima volta in stagione in cui il numero 9 del Palermo non ha preso parte ad un match di campionato. Contro il Lecco, infatti, il capitano del Palermo ha iniziato dalla panchina e subentrato nel secondo tempo, riuscendo tra l’altro ad andare in gol su calcio di rigore. La passata stagione, invece, due partite non disputate e una soltanto da subentrato.

Il 5-2 contro il Modena nell’unica vittoria di tutti i precedenti, sconfitta contro il Cagliari, invece, in occasione del match saltato nella scorsa annata per squalifica. Contro il Parma, invece, Brunori era entrato a partita in corso non riuscendo, tuttavia, ad evitare la sconfitta per 2-1 del Tardini. Venerdì sera si torna al Barbera e si torna con Brunori al centro dell’attacco.