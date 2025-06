Disfatta Palermo Women, il Trastevere vince 0-5. Pipitone: «Dispiace per il risultato così pesante»

L’allenatrice del Palermo Women Rosalia Pipitone ha commentato la sconfitta rimediata contro il Trastevere Women ai microfoni ufficiali del Club.

«Dispiace per il risultato così pesante rimediato contro una squadra che oggi ha vinto il campionato e a cui faccio i complimenti. Abbiamo pagato qualche errore di troppo – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – bisogna imparare a non mollare mai andando anche oltre i propri limiti. Tutto questo deve servirci da insegnamento per la semifinale di Coppa Italia che affronteremo domenica prossima contro il Frosinone Femminile. Abbiamo ancora una grandissima occasione e vogliamo lottare per questo sogno».