La Cremonese è in Serie A. Aurelio e compagni ci provano ma cadono al “Picco”

E’ terminata la sfida valida per il ritorno della finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese. Al Picco a sfiorare la rete sono i padroni di casa con l’ex rosanero Aurelio che colpisce in pieno Fulignati. Poi Vazquez al 24′ inventa un’assist delizioso per De Luca che porta avanti gli uomini di Stroppa. All’intervallo è 0-1 per la Cremonese.

Nella ripresa la Cremonese domina su ogni centimetro di campo, con un Vazquez protagonista. E’ proprio l’ex rosanero che al 63′ devia la sfera in rete per il raddoppio, a chiuderla è al 78′ De Luca dopo un’azione confusionaria. Pio Esposito accorcia, ma troppo tardi, dopo una giocata da vero centravanti. La Cremonese è in Serie A.