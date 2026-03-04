Diretta Palermo-Mantova: risultato live e aggiornamenti minuto per minuto

Katia Virzì Marzo 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (50) ranocchia

Dopo la battuta d’arresto di Pescara il Palermo è subito impegnato al Barbera contro il Mantova per riscattarsi. I rosanero sono chiamati a vincere soprattutto alla luce delle vittorie di ieri di Monza e Venezia entrambi a 60 punti in testa alla classifica.

Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo supportato da Le Douaron e Palumbo sulla trequarti. Il Mantova di Modesto risponde con lo stesso modulo puntando su Mensah come capitano e terminale offensivo.


Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

13′ – Grande recupero da parte di Augello, che con una gran corsa precede l’avversario e arriva sul pallone fino a conquistare un calcio d’angolo.

10′ – Il Mantova trova il gol del pareggio con Caprini, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

3′ – GOOOOOOL PALERMO!!! Rosanero subito in vantaggio con un gran gol da fuori area di Ranocchia. Pohjanpalo in area calcia sul portiere avversario, sulla ribattuta la palla viene raccolta dal numero 10 che centra il bersaglio.

1′ – Pronti, via! Inizia il match

 

 

 

IL TABELLINO

Palermo (3-4-2-1) Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani. Allenatore: Inzaghi.

Mantova (3-4-2-1) Bardi; Dembele, Castellini, Cella; Radaelli, Trimboli, Caprini, Bragantini; Zuccon, Benaissa; Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Wieser, Meroni, Goncalves, Ligue, Marras, Paoletti, Buso, Kouda, Maggioni.nAllenatore: Modesto.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Molfetta)
Assistenti: Domenico Fontemurato (Roma 2) – Glauco Zanellati (Seregno)
Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina)
VAR: Luigi Nasca (Bari)
AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

MARCATORI: Ranocchia 2′

NOTE:

