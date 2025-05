Dionisi risponde ai tifosi rosanero “Per noi non è finita”

Alla vigilia della sfida playoff contro la Juve Stabia, il tecnico del Palermo Alessio Dionisi rompe il silenzio e fa chiarezza su tutto: dalle scuse per l’assenza post-Carrarese al caso ultras, passando per l’analisi del momento e l’anticipo sulla formazione. Intervistato dai cronisti e come riportato da Valerio Tripi per la Repubblica Palermo, l’allenatore si assume ogni responsabilità e guarda avanti con convinzione.

«Mi e ci dispiace non essere stati in sala stampa martedì. Volevamo restare concentrati da subito sulla prossima gara. Per me è una finale e volevo farlo capire alla squadra. A volte si prendono decisioni che non piacciono a tutti, ma era necessario».

«Contro la Carrarese male, ma adesso guardiamo avanti»

Dionisi non nega le difficoltà dell’ultima gara:

«Avrei voluto cambiare più di un giocatore all’intervallo. Non abbiamo giocato come avremmo dovuto. Durante la stagione, ogni volta che raggiungevamo un piccolo obiettivo, non riuscivamo mai ad andare oltre. Ma ora voglio pensare solo a quello che ci aspetta. Sono sicuro che non sbaglieremo questa partita».

«Gli ultras non verranno? Dispiace, ma noi ci crediamo»

Sulla decisione della Curva Nord di disertare la trasferta e un’eventuale semifinale:

«Per noi non è finita niente. I dirigenti ce lo ripetono, e mai come adesso dobbiamo pensarlo anche noi. Mi dispiace per la posizione della tifoseria, ma ho già detto tanto sulla contestazione e sarebbe superfluo aggiungere altro».

Anche il consigliere d’amministrazione Alberto Galassi ha incontrato la squadra per infondere fiducia e compattezza alla vigilia.

«Abbiamo qualità per andare avanti»

Dal punto di vista tecnico, Dionisi è già proiettato alla sfida del “Menti”:

«Ceccaroni rientra dal primo minuto, mentre Magnani non sarà disponibile. Ho già in mente la formazione iniziale e anche chi potrà aiutarci a partita in corso. Mi fido di tutti i miei giocatori».

Il Palermo arriva ottavo, la Juve Stabia quinta, ma i precedenti stagionali sorridono ai rosanero:

«La classifica non mente: loro hanno fatto meglio in stagione. Ma noi abbiamo le qualità per giocarci questa possibilità fino in fondo».

«Il mio bilancio? Non è il momento»

Dionisi rimanda ogni giudizio personale al termine della stagione:

«Sono arrivato qui per fare il massimo. Ad oggi il massimo è questo. Non sono soddisfatto, ma possiamo ancora cambiare il finale. Non è il momento per tirare le somme».

Su Pagliuca, tecnico della Juve Stabia, che all’ultima al Barbera aveva inveito contro Dionisi dalla tribuna stampa:

«Preferisco parlare della Juve Stabia. È una squadra organizzata, con qualità e buoni giocatori. Il resto non mi interessa».