Dionisi presenta Palermo-Mantova: «Nessuno ha la maglia garantita, ma Pohjanpalo deve giocare»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«A tutta fascia ci sono Pierozzi, Lund e Diakité; anche Di Francesco può ricoprire quel ruolo ma con caratteristiche più offensive. Pierozzi può giocare anche a sinistra. Lund ha gestito bene l’ammonizione con lo Spezia, poi l’ho dovuto sostituire. Stiamo gestendo Di Francesco, farò valutazioni fino all’ultimo per capire se ci potrà essere. Spesso si parla più delle cose meno positive. Io devo cercare di trovare i lati positivi, cercando di limare le cose negative. In settimana stiamo spingendo tanto. Pohjanpalo non era abituato a certi carichi, lui si sente benissimo. Nella prestazione della partita c’è anche il dispendio mentale. Con lo Spezia abbiamo finito in crescendo. Rimprovero di non aver gestito con la palla gli ultimi dieci minuti, siamo stati di più nella metà campo avversaria. Sul primo gol dello Spezia Esposito era marcato bene, come quando ha preso la traversa. La mentalità difensiva deve rimanere, ma noi non siamo una squadra come il Pisa, dobbiamo esser diversi rispetto alla gara con lo Spezia. Pohjanpalo si è allenato benissimo. Ha bisogno di giocare, è stato preso per alzare il livello. Mi dispiace per Le Douaron, sta crescendo. Nessuno ha la maglia garantita, ma Pohjanpalo deve giocare».