Dionisi presenta Palermo-Mantova: «Cambio di Nikolaou? Lo rifarei. Alla squadra serviva qualcosa di diverso»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«Cambio di Nikolaou? Lo rifarei. Tornassi indietro farei altre sostituzioni ma alla squadra serviva qualcosa di diverso. Credo di saperne qualcosina in più, la marcatura su Esposito andava fatta in quel modo, c’è anche la qualità degli avversari. Ci sono tanti margini di miglioramento col nuovo sistema di gioco, come l’intesa tra le due punte. Brunori e Pohjanpalo si trovano, hanno caratteristiche diverse. Il sistema di gioco lo determinano le caratteristiche, dobbiamo vedere se giocare con due centrocampisti e tre attaccanti o tre centrocampisti o due attaccanti. A oggi il Palermo sta performando meno bene dell’anno scorso, ma i bilanci si fanno alla fine. So che i ragazzi possono fare di più ma ce la stanno mettendo tutta».