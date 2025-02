Dionisi presenta Palermo-Mantova: «Critiche? Non credo di essere l’unico responsabile. Possiamo toglierci soddisfazioni»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«Critiche? Non credo di essere l’unico responsabile, il calciomercato non lo faccio io. Non ho problemi a metterci la faccia. Preferisco che la gente se la prende con me e non con la squadra. Comunque andrà questa è un’esperienza molto positiva, a Palermo mi trovo benissimo. Sono venuto per risultati diversi ma ci sto dentro. Sono convinto che ci possiamo togliere soddisfazioni. Dobbiamo essere convinti di quello che facciamo, a prescindere dall’opinione dei tifosi. Non voglio difendere Nikolaou, ha vissuto una settimana normale. Si porta dietro una infiammazione alla caviglia, farò delle valutazioni. Il gol subito non è colpa sua, non cerchiamo colpevoli. Il responsabile è l’allenatore e chi sta sopra i giocatori. Il suo non è stato un ingresso infelice».