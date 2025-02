Dionisi presenta Palermo-Mantova: «Con le squadre che hanno un obiettivo diverso abbiamo fatto più fatica»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«Tanti ragazzi, dopo lo Spezia, mi hanno detto che non è stata la nostra partita migliore ma era la partita da fare. È mancata malizia nella gestione degli ultimi minuti. In settimana non ho visto scoramento, vedo entusiasmo. Ci sono feeling e voglia di fare. Dobbiamo pensare a lungo termine, ma nel breve abbiamo una gara col Mantova. Con le squadre che hanno un obiettivo diverso abbiamo fatto più fatica, dovremo avere le antenne ancora più dritte».

«La mia squadra la riconosco anche quando difende. Ci alleniamo per giocare con la palla. Nelle partite ci sono tanti momenti, dobbiamo mantenere la nostra identità. Sappiamo che quello che vogliamo fare è diverso da quello fatto con lo Spezia. Dovremo essere più bravi, ora la squadra deve riconoscersi e avere sicurezze. Col Mantova la palla l’avranno più loro di noi. Negli allenamenti mettiamo qualità e personalità».